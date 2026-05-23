Як українською називати овоч "редіску", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Як правильно українською: редіска, редис чи редиска?

Навесні на ринках і городах з’являється один із найперших овочів – соковитий, хрумкий і трохи гострий. Але разом із ним часто виникає й мовне питання: як правильно називати його українською – "редис" чи "редиска"? Та чи варто називати його – редіска?

Насправді обидва слова існують в українській мові, але мають певні особливості вживання.

Сучасні українські словники фіксують слово "редис" як основну літературну назву рослини. Саме таку форму подає "Словник української мови".

Зауважимо, що більшість словників опубліковані у радянський час, тому і "допустили" обидві форми. Проте зауважимо, що російською слово вимовляється через "і", саме тому часто його калькують – "редіс" чи "редіска".

Якщо ж ми зараз оглянемо сучасний інфопростір, де розповідають про цей овоч – про сорти, страви, види, форми, кольори, то побачимо, що скрізь переважає слово "редиска". Зокрема і на упаковках з насінням бачимо слово "редиска".

Слово "редис" теж часто вживається. Тобто сказати "редис" не буде грубою помилкою. Наприклад, можна казати і:

"Салат із редису" і "Салат з редиски":

"Купила свіжу редиску / свіжий редис".

Для української мови характерно, що слово має інший рід, ніж росіянізм, пригадайте: тополь – тополя, свєкла – буряк, тиква – гарбуз. Про українські назви овочів ми писали раніше.

Яке походження слова "редиска"?

Слово "редис" прийшло до нас через європейські мови й походить від латинського слова radix, що означає "корінь". Це дуже логічно, адже саме коренеплід є їстівною частиною рослини. Через французьку radis і польську rzodkiewka слово потрапило в українську мову.

Цікаво, що в багатьох мовах назва редису теж пов’язана з коренем:

англійською – radish ;

; французькою – radis ;

; німецькою – Radieschen.

А наукова назва – Raphanus sativus var. radicula Pers. – овочі з невеликими коренеплодами круглої або довгастої форми. Можна зустріти навіть форму слова – радиска, як діалектизм.

В українській мові є й інше слово – редька. Хтось називає так редиску, але це інший овоч, який може бути чорним, білим або зеленим. Редька – це зимовий вид овоча, згадайте редьку чорну.

У народних висловах редька часто згадується як щось "гостре" чи "недобре": "гірка редька" – про неприємну людину чи "гірше гіркої редьки".

В українській та інших слов’янських мовах слово "редиска" інколи вживають жартома як легку образу для хитрої чи неприємної людини. Таке переносне значення з’явилося через популярні жарти й художні твори. Проте до самої рослини це, звісно, не має жодного стосунку.

Які цікаві факти знаєте про редис?

Редис – не лише смачний, а й доволі незвичайний овоч, про який можна розповісти таке:

Це один із найшвидших овочів у світі: деякі сорти достигають лише за 14 – 20 днів.

Редис належить до родини капустяних – тобто є "родичем" капусти, гірчиці та хрону.

У Давньому Єгипті редис вирощували ще кілька тисяч років тому.

Найбільше редису у світі вирощують у Китаї, Японії та Кореї.

Існують не лише червоні, а й білі, жовті, фіолетові та навіть чорні сорти редису.

Містить багато вітаміну С, який зміцнює імунітет.

Має ефірні олії, що надають гострого смаку й стимулюють апетит.

Допомагає роботі травної системи, очищає організм.

Низькокалорійна, тому ідеальна для весняних салатів.

У Греції редьку приносили в жертву богам, навіть виготовляли її копії з золота.

В Україні редиска стала символом весняного оновлення: перший овоч після зими, який додає свіжості й кольору на столі.

Редиска найкраще смакує у свіжому вигляді в салатах, хоча її і маринують. А ще вона – інгредієнт смачного холодного супу – окрошки. Якщо ви фанат цієї страви, то обов'язково приготуйте її, поки сезон.

Мова цікава тим, що навіть назва звичайного овоча може розповісти багато про історію слова, культуру та мовні традиції. Тож наступного разу, купуючи весняний редис, можна не лише приготувати салат, а й згадати маленьку мовознавчу історію цього слова.