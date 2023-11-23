В Украине создадут центры поддержки родителей дошкольников
Источник:Osvita.ua
В Украине планируется создать центры поддержки родителей дошкольников. Это подразумевает реформа дошкольного образования.
Об этом рассказал инициатор законопроекта о реформе дошкольного образования нардеп Владимир Воронов. И уточнил: по меньшей мере, один такой центр должен появиться в каждой территориальной общине.
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В Украине создадут центры поддержки родителей дошкольников
В таких центрах родители дошкольников смогут получить педагогическую и психологическую помощь.
Также в центрах будут давать консультацию. Родители могут даже пройти специализированные курсы и семинары и обменяться опытом с другими родителями.
Разработчик идеи надеется, что такие центры станут особенно полезными для родителей, дети которых не посещают садики.
Такие центры поддержки смогут предоставлять кураторские услуги в деятельности семейных садиков.
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В Украине воплотят в жизнь реформу дошкольного образования
- В Образовательном комитете ВРУ готовят ко второму чтению законопроект № 8030, внедряющий реформу дошкольного образования.
- Документ предусматривает, что каждый ребенок в Украине должен иметь возможность получать современное качественное дошкольное образование.
- Родители смогут надеяться на территориальную доступность садика и справедливую очередность зачисления детей в учебное заведение.
- Образовательное пространство для детей и педагогов должно быть безопасным, здоровым, инклюзивным, развивающим и цифровым.