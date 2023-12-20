Кабмин выделил 1 миллиард гривен на образование: на что направят средства

Кабмин выделил 1 миллиард гривен на нужды образовательной отрасли. Деньги направят на закупку мультимедийного оборудования для 5 – 6 классов Новой украинской школы.

В МОН отмечают, что вместе с субвенцией, выделенной осенью, финансирование для НУШ в 2023 году составляет 1,47 миллиарда гривен. Эти средства можно использовать в 2023 и 2024 годах.

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Кабмин выделил 1 миллиард гривен на образование

Дополнительное финансирование будет способствовать увеличению количества учебных кабинетов в школах, снабженных мультимедийной техникой.

Это оборудование позволит педагогам преподавать учебный материал более эффективно. Также мультимедийное оборудование позволит лучше организовать смешанное обучение для учащихся.



Отметим, в 2022 году из-за нападения России на Украину 1,5 миллиарда гривен субвенции НУШ направили на нужды армии. Так, школы тогда не снабдили средствами обучения и мультимедийным оборудованием. Педагоги при этом не прошли повышение квалификации на средства государства.

В сентябре этого года правительство Украины возобновило финансирование реформы НУШ объемом 473,3 миллиона гривен. Впоследствии оно выросло. Еще 1,5 миллиарда гривен для НУШ выделили в госбюджете на 2024 год.

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