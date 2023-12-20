У МОН зазначають, що разом із субвенцією, виділеною восени, фінансування для НУШ у 2023 році становить 1,47 мільярда гривень. Ці кошти можна використовувати 2023 і 2024 року.

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Додаткове фінансування сприятиме збільшенню кількість навчальних кабінетів у школах, забезпечених мультимедійною технікою.

Це обладнання дасть змогу педагогам викладати навчальний матеріал ефективніше. Також мультимедійне обладнання дозволить краще організувати змішане навчання для учнів.



Зазначимо, у 2022 році через напад Росії на Україну 1,5 мільярда гривень субвенції НУШ скерували на потреби армії. Так, школи тоді не забезпечили засобами навчання і мультимедійним обладнанням. Педагоги при цьому не пройшли підвищення кваліфікації за кошти держави.

Натомість у вересні цього року уряд України поновив фінансування реформи НУШ обсягом 473,3 мільйона гривень. Згодом воно зросло. Ще 1,5 мільярда гривень для НУШ виділили у держбюджеті на 2024 рік.

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