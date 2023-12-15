Про це розповів очільник Міносвіти Оксен Лісовий під час міжнародного семінару. Нова модель профільної середньої освіти у нашій державі має запрацювати з 2027 року.

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Лісовий назвав одне із ключових завдань у сфері середньої освіти

Саме 2027 року перший потік учнів Нової української школи перейде в 10 клас. Тоді ж запустять і реформу профільної середньої освіти.

Лісовий при цьому наголосив, що реформа НУШ посідає центральне місце в освітній стратегії нашої держави.

Ми прагнемо створити систему освіти, зосереджену на особистості дитини й розвитку компетентностей, які допоможуть досягти успіху в XXI столітті,

– наголосив очільник МОН.

І додав, що це передбачає не лише академічні знання, а й розвиток критичного мислення, креативності, комунікації та співпраці.

Саме тому одним із ключових завдань МОН є визначення найефективнішої та гнучкої моделі профільної середньої освіти, уточнив міністр.

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Чому система профільної освіти у школі працює неналежно