Об этом рассказал глава Минобразования Оксен Лисовой во время международного семинара. Новая модель профильного среднего образования в нашем государстве должна заработать с 2027 года.

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Лисовой назвал одну из ключевых задач в сфере среднего образования

Именно в 2027 первый поток учеников Новой украинской школы перейдет в 10 класс. Тогда же запустят и реформу профильного среднего образования.

Лисовой подчеркнул, что реформа НУШ занимает центральное место в образовательной стратегии нашего государства.

Мы стремимся создать систему образования, сосредоточенную на личности ребенка и развитии компетентностей, которые помогут добиться успеха в XXI веке,

– подчеркнул глава МОН.

И добавил, что это подразумевает не только академические знания, но и развитие критического мышления, креативности, коммуникации и сотрудничества.

Именно поэтому одной из ключевых задач МОН является определение эффективной и гибкой модели профильного среднего образования, уточнил министр.

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Почему система профильного образования в школе работает неправильно