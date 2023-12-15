Об этом рассказал глава Минобразования Оксен Лисовой во время международного семинара. Новая модель профильного среднего образования в нашем государстве должна заработать с 2027 года.
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Лисовой назвал одну из ключевых задач в сфере среднего образования
Именно в 2027 первый поток учеников Новой украинской школы перейдет в 10 класс. Тогда же запустят и реформу профильного среднего образования.
Лисовой подчеркнул, что реформа НУШ занимает центральное место в образовательной стратегии нашего государства.
Мы стремимся создать систему образования, сосредоточенную на личности ребенка и развитии компетентностей, которые помогут добиться успеха в XXI веке,
– подчеркнул глава МОН.
И добавил, что это подразумевает не только академические знания, но и развитие критического мышления, креативности, коммуникации и сотрудничества.
Именно поэтому одной из ключевых задач МОН является определение эффективной и гибкой модели профильного среднего образования, уточнил министр.
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Почему система профильного образования в школе работает неправильно
- Заместитель Лисового Андрей Сташкив заявил, что сегодня старшеклассники могут выбирать профили в школе, но система работает ненадлежаще.
- Ситуацию должна изменить реформа профильного среднего образования в 2027 году.
- Учащиеся в ее пределах смогут выбирать профили обучения и курсы и предметы вне профиля.