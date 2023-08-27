Минобразования представляет Стандарт старшей профильной школы

Осенью 2023 года Минобразования Украины представит Стандарт старшей профильной школы. Пилотирование проекта будет длиться два года.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив во время конференции рассказал, что сейчас МОН работает над моделями финансирования. Концепцию и Стандарт старшей профильной школы представят в октябре 2023 года.

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МОН представляет Стандарт старшей профильной школы

Заместитель Лисового заявил, что пилотный проект старшей профильной школы будет сложнее базовой.

Поэтому мы начнем апробацию не в 2026 году, за год до начала работы старшей профильной школы, а уже в 2025 году. Хотим, чтобы у нас было два года для пилотирования новой модели работы старшей школы, новых программ, свободного выбора образовательной траектории ученика,

– заметил Сташкив.

Пилотирование реформы старшей профильной школы будет проходить уже во вновь академических лицеях.

Также МОН работает над моделями финансирования профильных лицеев и предложениями, на каком территориальном уровне они должны быть созданы. О наработках и сменах проинформируют осенью.

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