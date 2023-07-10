В Украине создадут сеть академических и профессиональных лицеев: Лисовой назвал термины

В рамках реализации реформы НУШ в Украине планируется создать сеть академических и профессиональных лицеев. Это должно произойти уже к 2027 году.

Министр образования и науки Оксен Лисовй рассказал, что сейчас идет активная работа над разработкой государственного стандарта для старшей профильной школы. До 1 сентября 2024 год на местах должны утвердить планы создания оптимальной сети учебных заведений. При этом учесть требования безопасности, инклюзивность, демографические показатели, профилизацию старшей школы.

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В Украине создадут сеть академических и профессиональных лицеев

МОН активно работает над созданием карты такой сети.

Работаем над разработкой карты сети, на которую будут нанесены все заведения, учтены расстояния между ними, население, качество дорог, наличие автобусов для подвоза и укрытий. Такая карта поможет увидеть объективную картину и смоделировать будущую сеть лицеев.

– рассказал Лисивой.

И отметил, что планирует проработать отзывы о проблемах учителей, которые он собирал во время поездок в регионы. Речь идет, в частности, о дебюрократизации образования, обеспечении учебниками школ и возобновлении обучения учителей.

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Уже активно над этим работаем, в частности, готовим проект постановления по выделению средств на НУШ, заключены договоры на печать учебников,

– уточнил министр образования.

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Какие реформы реализуют в образовании