В Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв: Лісовий назвав терміни

У межах реалізації реформи НУШ в Україні планують створити мережу академічних та професійних ліцеїв. Це має відбутися вже до 2027 року.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що зараз триває активна робота над розробкою державного стандарту для старшої профільної школи. До 1 вересня 2024 року на місцях мають затвердити плани створення оптимальної мережі навчальних закладів. При цьому врахувати вимоги безпеки, інклюзивність, демографічні показники, профілізацію старшої школи тощо.

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В Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв

МОН зараз активно працює над створенням мапи такої мережі.

Працюємо над розробленням мапи мережі, на яку будуть нанесені всі заклади, враховані відстані між ними, кількість населення, якість доріг, наявність автобусів для підвезення та укриттів. Така мапа допоможе побачити об'єктивну картину та змоделювати майбутню мережу ліцеїв,

– розповів Лісовий.

І зазначив, що планує опрацювати відгуки про проблеми вчителів, які він "збирав" під час поїздок у регіони. Мовиться, зокрема, про дебюрократизацію освіти, забезпечення підручниками шкіл та поновлення навчання вчителів.

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Уже активно над цим працюємо, зокрема готуємо проєкт постанови щодо виділення коштів на НУШ, укладено договори на друк підручників,

– уточнив міністр освіти.

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Які реформи реалізовують в освіті