Студенты будут учиться на бакалавриате 3, а не 4 года: в МОН рассказали детали

С 2027 года в Украине полноценно стартует реформа старшей школы. Она предусматривает 12 лет обучения для учеников.

Первыми новую модель апробируют нынешние 9-классники пилотных школ, которые внедряют реформу "НУШ" с 2018 года. В МОН Украины рассказали "Учись. Медиа", что изменится и как это повлияет на обучение в вузах.

Кто сможет учиться 3 года на бакалавриате?

В трехлетней старшей школе смогут учиться также ученики тех академических лицеев, которые пилотируют профильную реформу в 2025 – 2026 и 2026 – 2027 учебных годах. Здесь ученики будут учиться 3 года, а не 2, в старших классах. При этом получат бонус – три года обучения на бакалавриате университета вместо четырех. Впоследствии такую модель (12 лет в школе и три на бакалавриате) должны распространить на всех выпускников академических лицеев.

Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко объяснил, что трехлетний бакалавриат – это возможность быстрее получить квалификацию для выпускников/ц школ, которые пройдут трехлетнюю профильную программу старшей школы и будут поступать на бакалавриат по тому же профилю.

Часть содержания и результатов обучения, которые сейчас "дотягивают" на первом курсе бакалавриата, профильное среднее образование должно обеспечить еще в школе – в соответствии со стандартом образования и учебными планами,

– уточнил он.

Когда стартуют изменения?

Внедрение трехлетнего бакалавриата предусматривает два шага.

Экспериментальный – 2029 год.

Трехлетний бакалавриат станет доступным для выпускников/ц пилотных заведений – первых академических лицеев профильного среднего образования. То есть тех, кто в сентябре 2026 года выберет трехлетнее профильное среднее образование.

Постоянный – с 2030 года.

Модель трехлетнего бакалавриата должна перейти в постоянный режим и стать базовой: 12 лет общего среднего образования + 3 года бакалавриата (с сохранением профиля образования) + 2 года магистратуры. Исключением будут специальности, где невозможно на уровне профильного среднего образования обеспечить отдельные компетентности и результаты обучения, которые сейчас относятся к бакалаврскому уровню.

Важное условие: трехлетний бакалавриат не является универсальным для всех. Если выпускник/ца профильного среднего образования поступает на специальность, что не соответствует полученному профилю, или выбирает направление, где профиль в школе не может покрыть нужную базу, тогда поступление и обучение будут происходить по традиционной четырехлетней траектории, или через дополнительный "компенсационный курс" как год обучения для приобретения базы профиля,

– говорят в МОН.

Что изменится для вузов?

В МОН отмечают, что системе придется обновить стандарты высшего образования и образовательные программы. Нужно будет разграничить, что изучают на уровне профильного среднего образования, а что теперь – в бакалавриате. Переходный период продлится 1 – 2 года. Для этого и предусмотрели экспериментальный запуск в 2029 году.

Для трехлетнего бакалавриата базовый объем составит 180 кредитов ЕКТС. Вариант "240 кредитов за три года" не рассматривают. Студенты / студентки могут брать до 80 кредитов в год. Это касается индивидуального учебного плана.

