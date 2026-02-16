Министерство внутренних дел Украины согласовало соответствующий приказ "О некоторых вопросах осуществления мероприятий по охране в учреждении общего среднего образования". Об этом в фейсбуке написала образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.

Что изменится для школ?

На территории и в помещениях школ будут меры по физической и технической охране. К мерам по технической охране относятся, в частности:

система срочного вызова полиции;

система видеонаблюдения;

металлодетекторы.

Лещик отметила, что меры по предотвращению и/или прекращению причинения вреда участникам образовательного процесса осуществляют, в частности, за счет учредителя.

В приказе также указано, что меры по охране в школах не могут сочетаться с задачей физических или моральных страданий или унижением.

Необходимо разработать рекомендации по применению мер по охране, чтобы права участников образовательного процесса не нарушали,

– считает образовательный омбудсмен.

Она также добавила, что видеонаблюдение не должно нарушать права участников образовательного процесса, в частности по сохранению персональных данных.

Также Лещик акцентировала:

педагогов не должны привлекать к охране и организации пропуска лиц на территорию школы;

меры по охране не должны нарушать права участников образовательного процесса и других лиц;

металлодетекторы должны соответствовать требованиям санитарного законодательства;

меры физической и технической охраны должны учитывать наличие полиции охраны или соответственно подготовленных специалистов.

Напомним. что в прошлом году в сентябре Верховная Рада Украины приняла Закон о введении мер безопасности в школах.

Что раньше говорили в Раде?