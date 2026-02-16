Министерство внутренних дел Украины согласовало соответствующий приказ "О некоторых вопросах осуществления мероприятий по охране в учреждении общего среднего образования". Об этом в фейсбуке написала образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.
К теме В Раде заговорили об ускорении процесса установления пропускных рамок в школах
Что изменится для школ?
На территории и в помещениях школ будут меры по физической и технической охране. К мерам по технической охране относятся, в частности:
система срочного вызова полиции;
система видеонаблюдения;
металлодетекторы.
Лещик отметила, что меры по предотвращению и/или прекращению причинения вреда участникам образовательного процесса осуществляют, в частности, за счет учредителя.
В приказе также указано, что меры по охране в школах не могут сочетаться с задачей физических или моральных страданий или унижением.
Необходимо разработать рекомендации по применению мер по охране, чтобы права участников образовательного процесса не нарушали,
– считает образовательный омбудсмен.
Интересно Правительство Украины утвердило перечень опасных предметов и веществ, запрещенных в школах. Причем как на территории учебного заведения, так и в помещениях.
Она также добавила, что видеонаблюдение не должно нарушать права участников образовательного процесса, в частности по сохранению персональных данных.
Также Лещик акцентировала:
педагогов не должны привлекать к охране и организации пропуска лиц на территорию школы;
меры по охране не должны нарушать права участников образовательного процесса и других лиц;
металлодетекторы должны соответствовать требованиям санитарного законодательства;
меры физической и технической охраны должны учитывать наличие полиции охраны или соответственно подготовленных специалистов.
Напомним. что в прошлом году в сентябре Верховная Рада Украины приняла Закон о введении мер безопасности в школах.
Смотрите также Лисовой рассказал, запретят ли смартфоны в школах
Что раньше говорили в Раде?
- Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак недавно писал в своем телеграмм-канале, что в Украине необходимо ускорить выполнение закона о введении мер безопасности в школах. В частности, по внедрению систем контроля доступа в образовательные учреждения.
Говорилось, в частности, об установлении пропускных рамок для повышения безопасности.
В некоторых школах уже продолжается пилотный проект программы постоянного нахождения офицеров безопасности.
К слову, в Украине продолжается реализация программы "Безопасная школа". Она предусматривает, что четко определят правила пребывания на территории и в помещениях школ, доступа в учебные заведения, а также механизмы контроля за их соблюдением. Также в школах должны быть установлены ограждения или определены границы территории. Обязательно – технические средства для срочного вызова полиции – "тревожные кнопки".
Напомним также, что 12 января в Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника, ранив их. Полиция сразу задержала нападавшего.