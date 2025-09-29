По состоянию на 29 августа этого года в Украине работают 527 учреждений профессионального образования. Они готовы обеспечить учебный процесс в зависимости от ситуации с безопасностью.

Это без тех, которые остались на временно оккупированных территориях, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Сколько в Украине есть учреждений профессионального образования?

Из вышеупомянутых 527 очно работает 283 учебных заведения, дистанционно – 68, смешанно – 176.

Их будет понемногу становиться меньше., чтобы иметь полные группы, эффективно использовать ресурсы,

– уточнил заместитель министра.

Он говорит: часто в областях на расстоянии 30 – 40 километров друг от друга есть 2 – 3 профтеха одинакового направления. К примеру, аграрного. В обоих учатся повара, трактористы, автослесари. В каждом по 150 учеников и по 50 – 70 сотрудников. Это неэффективная трата денег.

Можно было бы их объединить и средства потратить на обновление оборудования и прочего. Группы будут уже полные, и дети будут учиться на современном оборудовании. У них объединится и земля, они будут ее эффективнее обрабатывать, начнут быстрее зарабатывать, платить большие зарплаты и т.д,

– считает Завгородний.

Это укрупнение, по его словам, происходит уже достаточно давно и будет продолжаться. Для областной власти разрабатывают методику: в каждом районе собирают рабочую группу из представителей бизнеса и службы занятости, анализируют рынок труда, определяют базовые заведения и те, что под вопросом, и составляют план развития сети.

Ежегодно сеть немного оптимизируется. Мы инвестируем только в лучшие учебные заведения, в крупнейшие. У нас есть условия по минимальному количеству студентов, которые должны быть в заведении, чтобы он мог получить государственную поддержку. Так мы стимулируем развитие этих лучших заведений,

– рассказал чиновник.

Интересно! В сентябре вступил в силу в силу Закон Украины "О профессиональном образовании". Он открывает путь к современной, гибкой и ориентированной на потребности рынка труда системы.

Как меняют сферу профобразования?