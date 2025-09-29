Укр Рус
29 вересня, 21:04
"Неефективна витрата грошей": як в Україні об'єднують профтехи

Марія Волошин
Основні тези
  • В Україні працюють 527 закладів професійної освіти.
  • З них 283 працюють очно, 68 – дистанційно, а 176 – змішано.
  • Відбувається укрупнення профтехнічних закладів для ефективнішого використання ресурсів і підвищення якості навчання. 

Станом на 29 серпня цього року в Україні працюють 527 закладів професійної освіти. Вони готові забезпечити навчальний процес залежно від безпекової ситуації.

Це без тих, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, сповістив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній. Про це інформує 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна"

Скільки в Україні є закладів професійної освіти?

 З вищезгаданих 527 очно працює 283 заклади освіти, дистанційно – 68, змішано – 176.

Їх буде потроху ставати менше. Їх об'єднують, щоб мати повні групи, ефективно використовувати ресурси, 
– уточнив заступник міністра.

Він каже: часто в областях на відстані 30 – 40 кілометрів один від одного є 2 – 3 профтехи однакового спрямування. До прикладу, аграрного. В обох навчаються кухарі, трактористи, автослюсарі. В кожному по 150 учнів і по 50 – 70 співробітників. Це неефективна витрата грошей.

Можна було б їх об'єднати і кошти витратити на оновлення обладнання та іншого. Групи будуть вже повні, і діти будуть вчитись на сучасному обладнанні. В них об'єднається і земля, вони будуть її ефективніше обробляти, почнуть швидше заробляти, платити більші зарплати тощо, 
– вважає Завгородній.

Це укрупнення, за його словами, відбувається вже достатньо давно і буде тривати. Для обласної влади розробляють методику: у кожному районі збирають робочу групу з представників бізнесу та служби зайнятості, аналізують ринок праці, визначають базові заклади та ті, що під питанням, і складають план розвитку мережі. 

Щороку мережа трохи оптимізується. Ми інвестуємо лише в найкращі заклади освіти, в найбільші. У нас є умови по мінімальній кількості студентів, які мають бути в закладі, щоб він міг отримати державну підтримку. Так ми стимулюємо розвиток цих найкращих закладів,
 – розповів посадовець.

Цікаво! У вересні набув чинності Закон України "Про професійну освіту". Він відкриває шлях до сучасної, гнучкої та орієнтованої на потреби ринку праці системи.

Як змінюють сферу профосвіти?

  • У вересні президент Володимир Зеленський підписав Закон України "Про професійну освіту".
  • Професійні коледжі отримають більше свободи у фінансах: без тарифної сітки та типового штатного розпису, із правом самостійно розпоряджатися власними надходженнями.
  • Запровадження KPI для директорів забезпечить прозоре оцінювання їхньої роботи.
  • За декілька років на випускників чекатиме зовнішнє оцінювання результатів навчання в незалежних кваліфікаційних центрах.
  • Закон допоможе перезавантажити професійну освіту й утвердити професійні коледжі як основні заклади підготовки кваліфікованих кадрів.
  • У МОН при цьому зазначили, що гнучкі освітні траєкторії – основа сучасної професійної освіти.