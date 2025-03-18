Сферу профессионального образования трансформируют: новый законопроект уже в Раде

В парламент подали новый законопроект о профессиональном образовании. Он должен установить новые правовые основы функционирования всей системы профессионального образования.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Какие изменения прописали в документе, читайте дальше.

Смотрите также Порядок приема на обучение в колледжи в 2025 году утвердили

Как трансформируют сферу профобразования

Так, согласно законопроекту, 17 типов учреждений профессионально-технического образования, включая "ПТУ", заменят одним основным типом заведения – "профессиональный колледж" и несколькими специфическими типами.

Также заменят термин "квалифицированный рабочий" ("диплом квалифицированного рабочего") на название образовательной квалификации "профессиональный специалист" ("диплом профессионального специалиста") в сфере профессионального образования.

Соискатели профессионального образования станут не учениками, а студентами, и смогут получать профессиональные квалификации, даже не имея базового среднего образования.

Также законопроект предусматривает право бесплатно получать профессиональное образование по другой профессии, но не ранее чем через три года после завершения бесплатного получения предыдущей квалификации и при условии наличия подтвержденного страхового стажа не менее двух лет.

Кроме того, документ предусматривает создание новой системы финансирования учреждений профессионального образования.

В то же время нормируют усиление автономии учреждений профессионального образования: профессиональные колледжи смогут самостоятельно заключать правила приема, готовить собственные образовательные и учебные программы и программы неформального образования и определять, куда направлять заработанные ими средства.

Авторы законопроекта отмечают, что в случае принятия законопроект позволит решить определенное количество реальных проблем в системе профессионального образования, а также обеспечит дальнейшее развитие системы профессионального образования с учетом современных требований и потребностей всех заинтересованных сторон.