Предусмотрели ли средства на реформу школьного питания на 2026 год

Правительство заложило 14,4 миллиарда гривен на реализацию реформы школьного питания в 2026 году. Чиновники говорят, что уделили необходимое внимание этой теме.

Об этом сообщила глава Кабмина Юлия Свириденко во время рабочей встречи, информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Сколько средств заложили на школьное питание?

Чиновница отметила, что в школах от Харьковщины до Львовщины появились бесплатные обеды.

На следующий год – из важного – в государственном бюджете мы предусмотрели 14,4 миллиарда гривен на эту программу. И будем работать над новыми возможностями,

– уточнила она.

Свириденко добавила, что государство систематически выделяет и закладывает в бюджете средства на модернизацию пищевых блоков. За два года реформы уже модернизировали 215 пищеблоков в школах. По ее словам, на эту цель в этом году заложили 960 миллионов гривен. На следующий год предусмотрели 1 миллиард гривен.

Глава правительства также акцентировала на проблеме нехватки работников. Для ее решения создают кулинарные хабы, чтобы на базе профессионально-технических заведений была возможность подготовки и переобучения школьных поваров. В прошлом году создали 11 хабов, восемь – в этом году, в 2026 году планируют открытие еще 5 хабов за счет субвенций.

В бюджете на следующий год предусмотрели 5 миллиардов гривен на строительство около 100 подземных школ и впервые – 1 миллиард гривен на укрытие для детских садов,

– рассказала премьер-министр.

Особое внимание, по ее словам, правительство уделяет прифронтовым областям. Там стартовал пилот реформы – с начала уже этого учебного года Кабмин обеспечил бесплатное питание для учащихся 1 – 11 классов в прифронтовых общинах.

Сколько учеников обеспечили бесплатным питанием?

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что два миллиона школьников в стране могут получать горячее питание.

2 миллиона детей уже охвачены горячим питанием: 1,5 миллиона – за средства субвенции – ученики начальных классов, также ученики 5 – 11 классов на прифронтовых территориях, 500 тысяч – за средства местных бюджетов, это дети льготных категорий,

– рассказал Лисовой.

И добавил, что чиновники намерены довести это количество до 3 миллионов учеников. Говорится о детях, которые учатся очно или по смешанной форме. Но для этого нужно прогнозируемое финансирование и дисциплина выполнения на местах.

Глава МОН при этом напомнил, что бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы ввели в 2024 году. На это в бюджете предусмотрели 2 миллиарда гривен. В этом году правительство продолжило финансирование бесплатного питания в школах. Программу расширили на учеников 5 – 11 классов в прифронтовых общинах. В 2026 году планируют охватить бесплатным горячим питанием учеников 5 – 6 классов во всех регионах. Также на 2025 – 2026 учебный год Всемирная Продовольственная программа ООН выделила полмиллиарда гривен на финансирование питания учащихся начальных классов.