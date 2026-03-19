Государство не будет финансировать часть школ: в МОН рассказали, что это за учебные заведения

В 2027 году в Украине стартует полноценное внедрение реформы старшей профильной школы. Ученики будут получать образование 12 лет.

До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.

Какие учебные заведения не будут финансировать?

Кузьмичева также уточнила, что другие типы учебных заведений, кроме вышеупомянутых, потеряют государственное финансирование. Чиновница при этом отметила, что 1 сентября 2027 года – это крайний срок. К этому времени общины должны сформировать сеть лицеев полностью.

МОН, по ее словам, просит общины формировать сеть раньше и не ждать крайней даты, чтобы успеть подготовить учителей и инфраструктуру.

МОН будет сопровождать эти процессы через 150 пилотных лицеев с сентября этого года. Они станут площадками, где мы отработаем все сложные моменты: от расписания до финансирования сменных групп,

– сообщила заместитель министра.

Обратите внимание! Украинцы создали петицию о приостановлении реформы Новой украинской школы (НУШ). Она уже набрала нужные 25 тысяч голосов. Петицию зарегистрировали на сайте Кабмина 19 февраля. Ее автор – Оксана Качур.

Кузьмичева также отметила, что внедрение "Профильной" не предусматривает закрытия учебных заведений. Реорганизация, по ее словам, имеет целью определить, какие именно заведения из имеющихся станут лицеями, гимназиями или начальными школами. Такие сети согласовали почти во всех регионах, кроме Ивано-Франковской области и Киева.

Что известно о реформе старшей профильной школы?