Сейчас происходит пилотирование реформы. Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, почему реформа важна, отмечает Osvita.ua.
Почему реформа старшей школы важна?
Министр заявил, что переход на 12-летнюю школу – это не о "дополнительном годе" обучения, а о приведении образовательной системы к европейскому стандарту. Трансформация образования является важным условием евроинтеграции Украины. А это также позволит упростить процедуру признания украинских документов в мире.
11-летняя образовательная система сегодня сохраняется преимущественно в странах, остающихся в логике прошлого. Мы внедряем подходы, которые применяются в образовательных системах западных стран Европы,
– заявил Лисовой.
И добавил, что эти изменения могут быть менее заметными в информационном пространстве, чем другие реформы, но они имеют четкие показатели.
Их выполнение является важной частью нашего движения к членству в ЕС,
– уточнил глава МОН.
Также он добавил, что сейчас в публичном пространстве заметны попытки подорвать реформу НУШ через обсуждение вопросов, которые не имеют прямого отношения к ее содержанию.
Обратите внимание! Украинцы создали петицию о приостановлении реформы Новой украинской школы (НУШ). Она уже набрала нужные 25 тысяч голосов. Петицию зарегистрировали на сайте Кабмина 19 февраля. Ее автор – Оксана Качур.
Что известно о реформе "Профильная"?
Реформа НУШ длится более 8 лет. Старшая профильная школа является третьим ее этапом.
С 2027 года в Украине полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться уже 12 лет.
- С сентября прошлого года стартовало пилотирование 12-летней школы. Этот этап предусматривает тестирование новых программ. К нему присоединились 30 лицеев из 19 областей.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
- В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
- По состоянию на конец 2025 года 39% общин сформировали и утвердили новые сети учебных заведений, рассказала заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, отмечает Укринформ.