"Не дополнительный год": Лисовой рассказал, почему реформа старшей школы является важной

С 2027 года в нашем государстве полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Обучение будет длиться уже 12 лет.

Сейчас происходит пилотирование реформы. Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, почему реформа важна, отмечает Osvita.ua.

Почему реформа старшей школы важна?

Министр заявил, что переход на 12-летнюю школу – это не о "дополнительном годе" обучения, а о приведении образовательной системы к европейскому стандарту. Трансформация образования является важным условием евроинтеграции Украины. А это также позволит упростить процедуру признания украинских документов в мире.

11-летняя образовательная система сегодня сохраняется преимущественно в странах, остающихся в логике прошлого. Мы внедряем подходы, которые применяются в образовательных системах западных стран Европы,

– заявил Лисовой.

И добавил, что эти изменения могут быть менее заметными в информационном пространстве, чем другие реформы, но они имеют четкие показатели.

Их выполнение является важной частью нашего движения к членству в ЕС,

– уточнил глава МОН.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Также он добавил, что сейчас в публичном пространстве заметны попытки подорвать реформу НУШ через обсуждение вопросов, которые не имеют прямого отношения к ее содержанию.

Обратите внимание! Украинцы создали петицию о приостановлении реформы Новой украинской школы (НУШ). Она уже набрала нужные 25 тысяч голосов. Петицию зарегистрировали на сайте Кабмина 19 февраля. Ее автор – Оксана Качур.

Что известно о реформе "Профильная"?