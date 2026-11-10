Типовую образовательную программу для старшей школы планируют обновить: каких изменений следует ожидать

В Украине будут обсуждать изменения в Типовую образовательную программу для 10 – 12 классов академических лицеев. Министерство образования и науки намерено обновить ее по итогам пилотирования старшей профильной школы.

Это необходимо для уточнения правил организации обучения и выбора предметов и курсов. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что предлагается изменить?

Кроме того, после внесения изменений Типовая образовательная программа должна соответствовать обновленному Государственному стандарту профильного среднего образования.

Планируется:

Уточнить классификацию предметов и курсов . В программе определено, что такое профильные и непрофильные образовательные компоненты и какие из них являются обязательными или выборочными. Профильные предметы и курсы предусматривают углубленное изучение в соответствии с выбранным профилем, непрофильные – обучение на базовом уровне.

Более подробно описать, как формировать классы и группы . Документ объясняет, как организовать обучение в классах с одним или несколькими профилями и создавать межклассные (сменные) группы. В частности, если учащихся одного профиля недостаточно для отдельного класса, лицей может сформировать класс с двумя или более смежными профилями. Вместе учащиеся смогут изучать предметы, для которых совпадают содержание, ожидаемые результаты и количество часов.

Добавить учебные планы для вечерней и заочной форм обучения . Они предусматривают распределение нагрузки между учебным взаимодействием с педагогами, в том числе дистанционным, и самостоятельной работой учащихся.

Предусмотреть отдельный учебный план для признания результатов обучения. Его будут применять при признании результатов, полученных за рубежом или на временно оккупированной территории Украины. Также он предназначен для итогового оценивания выпускников, завершивших обучение до 2029 года и нуждающихся в дубликатах или исправленных документах об образовании, если письменные данные об их годовых оценках отсутствуют.

Проект приказа и подробности общественного обсуждения доступны по ссылке.

Замечания и предложения можно присылать до 22 ноября 2026 года включительно на электронные адреса: mykhailo.alokhin@mon.gov.ua и veronika.ishchenko@mon.gov.ua.