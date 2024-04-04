В Украине с 2027 года воплотят в жизнь реформу старшей профильной школы. А уже со следующего года МОН будет реализовывать пилотный проект реформы.

В МОН говорят, что 25 школ в этом году станут менторами для 100 – 150 пилотных лицеев. В них и начнут испытывать изменения в следующем году, рассказал глава Директората школьного образования Минобразования Игорь Хворостяный во время форума.

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Как будет продолжаться пилотирование реформы старшей профильной школы

В Минобразования также рассказали об этапах подготовки к пилотированию реформы:

первый – разработка и обсуждение концепции академических лицеев;

второй – создание сети заведений-амбассадоров;

третий – хорошее стратегирование.

Сейчас МОН находится на первом-втором этапе, отмечает НУШ.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Игорь Хворостяный также отмечает воплощении таких важных факторов в рамках подготовки реформы как обсуждение, анализ запросов, приоритетов, возможностей, учета мнений различных сообществ – учительства, ученичества, родительства, органов местной власти.

На втором этапе стратегирования каждое пилотное учебное заведение должно оценить собственные возможности и сформировать собственное видение, найти свою "изюминку", ориентируясь на свои сильные стороны. И финальный этап стратегирования – выход на целостную концепцию, определение профилей, наработки черновиков с учебными планами,

– уточнил чиновник.

И добавил, что дальше эту стратегию следует разложить в конкретный план действий. А МОН и партнеры на всех этапах будут поддерживать школьные команды.

В конце концов в 2027 году нас ждет общенациональное внедрение. Мы бы очень хотели, чтобы оно основывалось на "доказательной педагогике". Чтобы это была не гипотеза кого-то из министерства, или кого-то из международных партнеров, а проверенный, основанный на анализе данных результатов пилотирования глобальный запуск реформы в 2027 году,

– резюмировал Хворостяный.