Какие предметы обязательно будут изучать старшеклассники с 2027 года

С 2027 года в Украине начнется реализация реформы старшей профильной школы. В этом году стартует ее пилотирование.

Реформа предусматривает, что школьники будут учиться уже 12 лет. При этом в старших классах смогут выбирать учебные профили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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МОН развенчало мифы о реформе

В МОН отметили, что в 10 – 11 классах естественные предметы и курсы будут обязательными для всех учеников и учениц без исключения. Это обеспечит формирование целостной научной картины мира и компетентностей в области естественных наук, необходимых каждому выпускнику и каждой выпускнице.

В 12 классе естественные науки будут изучать ученики и ученицы, которые выбрали:

естественные профили (на углубленном уровне);

естественные предметы и курсы как выборочные (для тех, кто ими интересуется, но выбрал другой профиль).

Какие будут обязательные предметы

Независимо от выбранного профиля, все ученики и ученицы 10 – 12 классов обязательно будут изучать:

украинский язык и литературу;

историю и гражданское образование;

математику;

иностранные языки;

защиту Украины;

физическую культуру.

В МОН отметили, что реформу старшей школы направили на преодоление существенных недостатков современной системы образования старшеклассников, в частности перезагруженности учеников и учениц и недостаточного уровня подготовки по профильным предметам.

Поэтому преимущества реформированной старшей школы будут следующие:

сбалансированная учебная нагрузка;

возможность углубленного изучения профильных предметов и курсов;

качественная подготовка к поступлению;

формирование реальных компетентностей, а не формальное усвоение материала.

Как будут учитывать индивидуальные потребности учеников

Ключевой принцип реформы – адаптация обучения к потребностям учеников и учениц. Учебный план будет предусматривать три составляющие:

Обязательные предметы и курсы – формируют определенную "базу" для всех учеников и учениц. Профильные предметы и курсы – обеспечивают углубленное изучение дисциплин, важных для дальнейшего обучения и профессионального развития. Выборочные курсы – расширяют кругозор и способствуют ознакомлению с различными отраслями знаний.

В МОН считают, что такая структура позволяет избежать ситуации, когда ученики и ученицы вынуждены одинаково интенсивно изучать все предметы, не имея возможности сосредоточиться на тех, которые соответствуют их интересам и планам на будущее.

Ранее мы информировали, какие профили в рамках реформы старшей школы можно будет выбрать.