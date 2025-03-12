Какие предметы обязательно будут изучать старшеклассники с 2027 года
- С 2027 года в Украине начнется реформа старшей школы, которая предусматривает 12-летнее обучение и выбор учебных профилей в старших классах.
- В 10-11 классах естественные предметы будут обязательными для всех, а в 12 классе – для тех, кто выбрал естественные профили или интересуется ими.
- Обязательные предметы для 10-12 классов включают украинский язык и литературу, историю, математику, иностранные языки, защиту Украины и физическую культуру.
С 2027 года в Украине начнется реализация реформы старшей профильной школы. В этом году стартует ее пилотирование.
Реформа предусматривает, что школьники будут учиться уже 12 лет. При этом в старших классах смогут выбирать учебные профили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
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МОН развенчало мифы о реформе
В МОН отметили, что в 10 – 11 классах естественные предметы и курсы будут обязательными для всех учеников и учениц без исключения. Это обеспечит формирование целостной научной картины мира и компетентностей в области естественных наук, необходимых каждому выпускнику и каждой выпускнице.
В 12 классе естественные науки будут изучать ученики и ученицы, которые выбрали:
- естественные профили (на углубленном уровне);
- естественные предметы и курсы как выборочные (для тех, кто ими интересуется, но выбрал другой профиль).
Какие будут обязательные предметы
Независимо от выбранного профиля, все ученики и ученицы 10 – 12 классов обязательно будут изучать:
- украинский язык и литературу;
- историю и гражданское образование;
- математику;
- иностранные языки;
- защиту Украины;
- физическую культуру.
В МОН отметили, что реформу старшей школы направили на преодоление существенных недостатков современной системы образования старшеклассников, в частности перезагруженности учеников и учениц и недостаточного уровня подготовки по профильным предметам.
Поэтому преимущества реформированной старшей школы будут следующие:
- сбалансированная учебная нагрузка;
- возможность углубленного изучения профильных предметов и курсов;
- качественная подготовка к поступлению;
- формирование реальных компетентностей, а не формальное усвоение материала.
Как будут учитывать индивидуальные потребности учеников
Ключевой принцип реформы – адаптация обучения к потребностям учеников и учениц. Учебный план будет предусматривать три составляющие:
- Обязательные предметы и курсы – формируют определенную "базу" для всех учеников и учениц.
- Профильные предметы и курсы – обеспечивают углубленное изучение дисциплин, важных для дальнейшего обучения и профессионального развития.
- Выборочные курсы – расширяют кругозор и способствуют ознакомлению с различными отраслями знаний.
В МОН считают, что такая структура позволяет избежать ситуации, когда ученики и ученицы вынуждены одинаково интенсивно изучать все предметы, не имея возможности сосредоточиться на тех, которые соответствуют их интересам и планам на будущее.
Ранее мы информировали, какие профили в рамках реформы старшей школы можно будет выбрать.