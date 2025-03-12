Реформа передбачає, що школярі вчитимуться вже 12 років. При цьому у старших класах зможуть обирати навчальні профілі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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МОН розвінчало міфи про реформу
У МОН наголосили, що у 10 – 11 класах природничі предмети й курси будуть обов'язковими для всіх учнів і учениць без винятку. Це забезпечить формування цілісної наукової картини світу й компетентностей у галузі природничих наук, необхідних кожному випускнику й кожній випускниці.
У 12 класі природничі науки вивчатимуть учні й учениці, які обрали:
- природничі профілі (на поглибленому рівні);
- природничі предмети та курси як вибіркові (для тих, хто ними цікавиться, але обрав інший профіль).
Які будуть обов'язкові предмети
Незалежно від обраного профілю, усі учні й учениці 10 – 12 класів обов'язково вивчатимуть:
- українську мову та літературу;
- історію та громадянську освіту;
- математику;
- іноземні мови;
- захист України;
- фізичну культуру.
У МОН зазначили, що реформу старшої школи спрямували на подолання суттєвих недоліків сучасної системи освіти старшокласників, зокрема перезавантаженості учнів й учениць та недостатнього рівня підготовки з профільних предметів.
Тож переваги реформованої старшої школи будуть такі:
- збалансоване навчальне навантаження;
- можливість поглибленого вивчення профільних предметів і курсів;
- якісна підготовка до вступу;
- формування реальних компетентностей, а не формальне засвоєння матеріалу.
Як враховуватимуть індивідуальні потреби учнів
Ключовий принцип реформи – адаптація навчання до потреб учнів і учениць. Навчальний план передбачатиме три складники:
- Обов'язкові предмети та курси – формують певну "базу" для всіх учнів й учениць.
- Профільні предмети та курси – забезпечують поглиблене вивчення дисциплін, важливих для подальшого навчання та професійного розвитку.
- Вибіркові курси – розширюють світогляд і сприяють ознайомленню з різними галузями знань.
У МОН вважають, що така структура дає змогу уникнути ситуації, коли учні й учениці змушені однаково інтенсивно вивчати всі предмети, не маючи можливості зосередитися на тих, які відповідають їхнім зацікавленням і планам на майбутнє.
Раніше ми інформували, які профілі у межах реформи старшої школи можна буде обрати.