Реформа передбачає, що школярі вчитимуться вже 12 років. При цьому у старших класах зможуть обирати навчальні профілі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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МОН розвінчало міфи про реформу

У МОН наголосили, що у 10 – 11 класах природничі предмети й курси будуть обов'язковими для всіх учнів і учениць без винятку. Це забезпечить формування цілісної наукової картини світу й компетентностей у галузі природничих наук, необхідних кожному випускнику й кожній випускниці.

У 12 класі природничі науки вивчатимуть учні й учениці, які обрали:

природничі профілі (на поглибленому рівні);

природничі предмети та курси як вибіркові (для тих, хто ними цікавиться, але обрав інший профіль).

Які будуть обов'язкові предмети

Незалежно від обраного профілю, усі учні й учениці 10 – 12 класів обов'язково вивчатимуть:

українську мову та літературу;

історію та громадянську освіту;

математику;

іноземні мови;

захист України;

фізичну культуру.

У МОН зазначили, що реформу старшої школи спрямували на подолання суттєвих недоліків сучасної системи освіти старшокласників, зокрема перезавантаженості учнів й учениць та недостатнього рівня підготовки з профільних предметів.

Тож переваги реформованої старшої школи будуть такі:

збалансоване навчальне навантаження;

можливість поглибленого вивчення профільних предметів і курсів;

якісна підготовка до вступу;

формування реальних компетентностей, а не формальне засвоєння матеріалу.

Як враховуватимуть індивідуальні потреби учнів

Ключовий принцип реформи – адаптація навчання до потреб учнів і учениць. Навчальний план передбачатиме три складники:

Обов'язкові предмети та курси – формують певну "базу" для всіх учнів й учениць. Профільні предмети та курси – забезпечують поглиблене вивчення дисциплін, важливих для подальшого навчання та професійного розвитку. Вибіркові курси – розширюють світогляд і сприяють ознайомленню з різними галузями знань.

У МОН вважають, що така структура дає змогу уникнути ситуації, коли учні й учениці змушені однаково інтенсивно вивчати всі предмети, не маючи можливості зосередитися на тих, які відповідають їхнім зацікавленням і планам на майбутнє.

Раніше ми інформували, які профілі у межах реформи старшої школи можна буде обрати.