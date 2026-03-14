Выбрали 150 лицеев, которые будут пилотировать реформу старшей школы: что это за заведения
- Министерство образования и науки Украины выбрало 150 лицеев для пилотирования реформы старшей школы с 1 сентября 2026 года.
- Правительство выделило 1,2 миллиарда гривен на оснащение этих пилотных лицеев, что будет способствовать улучшению учебных условий.
Министерство образования и науки Украины выбрало и одобрило 150 лицеев в рамках реформы старшей профильной школы. Они будут участниками второго этапа пилотирования с 1 сентября 2026 года.
В перечне – школы из всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Крыма. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Какие лицеи выбрали?
Среди участников пилота – различные типы заведений: городские и сельские лицеи, заведения с очной, смешанной и дистанционной формами обучения, с разным количеством учеников на параллели (от 46 и до более 250), единственные заведения на общину и заведения с пансионом. При этом из горных и прифронтовых общин и заведения с обучением на языках нацменьшинств. С перечнем можно ознакомиться по ссылке.
Чтобы стать пилотными, учебные заведения подавали заявки, собирали согласия родителей учеников и прошли отбор комиссии при МОН.
В этих лицеях ученики смогут выбирать направление обучения и учиться по новым программам для обязательных и выборочных предметов и курсов. Также в этих учебных заведениях усилят профориентацию. В частности, там появятся карьерные образовательные советники. Они будут помогать ученикам определяться с профилем обучения и тому подобное.
Интересно! Старшая профильная школа является третьим этапом реформы НУШ.
В МОН также сообщили, что в этом году правительство выделило 1,2 миллиарда гривен на оснащение пилотных лицеев. Деньги направят на оснащение учебных кабинетов и лабораторий, закупку компьютеров и тому подобное.
Обратите внимание! Украинцы создали петицию о приостановлении реформы Новой украинской школы (НУШ). Она уже набрала нужные 25 тысяч голосов. Петицию зарегистрировали на сайте Кабмина 19 февраля. Ее автор – Оксана Качур.
Что известно о реформе старшей профильной школы?
Реформа НУШ продолжается уже более 8 лет.
С 2027 года в Украине полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться уже 12 лет.
- С 1 сентября 2025 года стартовал экспериментальный проект – пилотирования 12-летней школы в Украине. Он предусматривает тестирование новых программ. К нему присоединились 30 лицеев из 19 областей.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему.
- В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
- По состоянию на конец 2025 года 39% общин сформировали и утвердили новые сети учебных заведений, рассказала заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, отмечает Укринформ.