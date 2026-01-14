Сколько громад одобрили сеть учебных заведений в рамках реформы старшей школы

С 2027 года в нашем государстве полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут получать школьное образование уже 12 лет.

В Украине по состоянию на конец прошлого года 39% общин сформировали и утвердили новые сети учебных заведений, рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Сколько общин уже утвердили сети учебных заведений?

Еще 36% общин находились на стадии общественного обсуждения, отметила чиновница. Отметим, что реформа предусматривает изменения в сети образовательных учреждений общин: они станут академическими лицеями или гимназиями.

Всего в Украине планируют создать примерно 1800 академических лицеев. По словам Кузьмичевой, это оптимально компромиссное количество, которое нужно сейчас Украине для того, чтобы обеспечить доступностью к качественной старшей профильной школы детей независимо от места их проживания.

Чиновница также отметила, что внедрение реформы требует активного взаимодействия на уровне общин.

Что известно о реформе старшей профильной школы?