"Большие преимущества": ученики трех львовских школ будут учиться уже 12 лет

Со следующего года во Львове ученики трех школ будут учиться не 11, а 12 лет. Эти учебные заведения присоединились к пилотному проекту МОН по реформе старшей школы.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение директора департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрея Закалюка.
Какие школы будут участвовать в пилотировании реформы?
К пилоту реформы во Львове присоединились:
СОШ №84;
школа "Лидер";
Львовская лингвистическая гимназия.
Уже с 2026 года старшеклассники этих заведений будут учиться 12 лет.
Три школы Львова были отобраны в реализацию пилотного проекта по реформе старшей профильной школы. Поэтому девятиклассники нашего города, которые хотят уже со следующего года выбирать предметы и учиться в профильных классах академических лицеев, просим обращаться к администрации своих школ и участвовать крутом пилоте. Вы будете единственными выпускниками 2029 года, что тоже будет иметь большие преимущества для вас,
– заявил чиновник.
К слову, во Львове сформировали предварительную проектную сеть учреждений старшей профильной школы. В нее сейчас вошли 27 учебных заведений, которые могут стать академическими и научными лицеями.
Что известно о реформе старшей школы?
- С 1 сентября начался экспериментальный проект – пилотирования 12-летней школы в Украине. Он предусматривает тестирование новых программ.
- Еще в прошлом году коллективы из 30 лицеев начали подготовку к пилоту: создали визии своих заведений, сотрудничая с зарубежными лицеями, анализируют потребности и возможности и тому подобное.
- Сама же реформа старшей профильной школы полноценно начнется с 2027 года.
- Ученики будут учиться 12 лет. Каждый школьник сможет выбрать профиль, который ему интересен.