"Большие преимущества": ученики трех львовских школ будут учиться уже 12 лет

Со следующего года во Львове ученики трех школ будут учиться не 11, а 12 лет. Эти учебные заведения присоединились к пилотному проекту МОН по реформе старшей школы.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение директора департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрея Закалюка.

Какие школы будут участвовать в пилотировании реформы?

К пилоту реформы во Львове присоединились:

СОШ №84;

школа "Лидер";

Львовская лингвистическая гимназия.

Уже с 2026 года старшеклассники этих заведений будут учиться 12 лет.

Три школы Львова были отобраны в реализацию пилотного проекта по реформе старшей профильной школы. Поэтому девятиклассники нашего города, которые хотят уже со следующего года выбирать предметы и учиться в профильных классах академических лицеев, просим обращаться к администрации своих школ и участвовать крутом пилоте. Вы будете единственными выпускниками 2029 года, что тоже будет иметь большие преимущества для вас,

– заявил чиновник.

К слову, во Львове сформировали предварительную проектную сеть учреждений старшей профильной школы. В нее сейчас вошли 27 учебных заведений, которые могут стать академическими и научными лицеями.

Что известно о реформе старшей школы?