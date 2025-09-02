С 1 сентября начался экспериментальный проект пилотирования 12-летней школы в Украине. Он предусматривает тестирование новых программ.

Сама же реформа старшей профильной школы полноценно начнется с 2027 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Образовательного комитета Рады Сергея Бабака.

️️Как будет продолжаться школьный эксперимент?

Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему.

Порядок проведения эксперимента еще не обнародовали, но соответствующее решение правительство приняло. Экспериментальный проект продлится до 1 сентября 2027 года.

Бабак также назвал причины, почему этот эксперимент и реформа важны:

На сегодня 11-летняя система обучения есть еще в России, Беларуси и Украине. 12-летняя – общепринятая во всей Европе. Европейцы начнут признавать наши школьные аттестаты. академические лицеи разного направления будут более углубленно готовить учеников по выбранному ими профилю. Ребенок сможет выбрать профиль, к которому у него есть талант, и сфокусировать внимание на изучении дисциплин именно этого направления. старшая профильная школа в плановом формате даст ребенку возможность подготовиться к поступлению в тот вуз, который он выбрал.

Нардеп также уточнил, что профильное обучение будут внедрять не только в академических, но и в профессиональных лицеях. Там, кроме полного среднего образования, ученики получат еще и профессию.

