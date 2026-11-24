В Украине продолжается подготовка к внедрению реформы старшей профильной школы. "Профильная" система должна полноценно заработать 1 сентября 2027 года.

Также продолжается формирование сети академических лицеев для обучения старшеклассников. О том, как проходит этот процесс и по каким критериям формируется сеть, рассказывает 24 Канал.

Как проходит подготовка к внедрению реформы?

В результате реализации реформы старшая школа должна стать профильной: ученики смогут выбирать направление обучения и предметы для углубленного изучения в соответствии со своими интересами и планами относительно будущей профессии.

В 10 классе предусмотрен адаптационный период, во время которого можно будет изменить выбранное направление.

После окончания 9 класса у учащихся будет два основных пути:

продолжить обучение в академическом лицее;

поступить в колледж.

Менеджер швейцарско-украинского проекта DECIDE, который помогает правительству в реализации реформы старшей профильной школы, Валентина Полторак отметила, что сегодня академические лицеи формируют профили и педагогические команды, которые будут обеспечивать работу этих профилей.

На данный момент в Украине сформирована сеть из 2090 академических лицеев,

– говорит Полторак.

Также в Украине создают систему профориентации детей и подростков. На сегодняшний день готовят 10 тысяч карьерных консультантов, которые будут работать в 7, 8, 9 классах и помогать детям в выборе будущей профессии.

По каким основным критериям формируются академические лицеи?

Заместитель министра образования и науки Украины Иван Юрийчук рассказал, что сеть академических лицеев уже де-факто сформирована. Среди основных критериев – демография, ведь в лицеях должны формироваться соответствующие контингенты учащихся. Еще один важный критерий – выбор профилей и его обеспечение.

Мы также понимаем, что должен быть соответствующий кадровый потенциал, поскольку обучение в профильном лицее существенно отличается от тех подходов, которые мы применяем в базовой школе. Речь идет, в частности, об углубленном изучении предметов,

– уточнил он.

По его мнению, это основные критерии для того, чтобы лицей мог быть качественным. Также он добавил, что не стоит забывать и о других важных критериях: возможность доезда учащихся до академического лицея, наличие пансиона для проживания детей на определенных территориях и т. д.