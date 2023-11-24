Большинство дисциплин в вузах Украины смогут преподавать на английском

Вузы смогут принимать решение о преподавании большинства дисциплин на английском языке, невзирая на уровень владения этим языком студентами. Это предусматривает принятый за основу законопроект о применении английского языка в Украине.

Цель документа – расширение применения английского языка в общественной жизни и создание условий для его овладения украинцами. К слову, в случае принятия законопроекта во втором чтении английский станет одним из языков международного общения в Украине.

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Большинство дисциплин в вузах смогут преподавать на английском

Так, законопроект предполагает, что пункт о преподавании большинства предметов на английском языке должен быть указан в описании образовательной программы при поступлении.

Если нардепы согласуют вышеупомянутый документ во втором чтении, экзамен по английскому языку станет обязательным для поступления в магистратуру для бакалавров.

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Ранее вузы в нашем государстве также могли принимать решение о преподавании всех дисциплин на английском языке, но при условии, что все студенты, изучавшие соответствующие дисциплины, владеют этим языком.

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