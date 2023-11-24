Большинство дисциплин в вузах Украины смогут преподавать на английском
Источник:Osvita.ua
Вузы смогут принимать решение о преподавании большинства дисциплин на английском языке, невзирая на уровень владения этим языком студентами. Это предусматривает принятый за основу законопроект о применении английского языка в Украине.
Цель документа – расширение применения английского языка в общественной жизни и создание условий для его овладения украинцами. К слову, в случае принятия законопроекта во втором чтении английский станет одним из языков международного общения в Украине.
Смотрите также Английский станет одним из языков международного общения в Украине: Рада одобрила законопроект
Большинство дисциплин в вузах смогут преподавать на английском
Так, законопроект предполагает, что пункт о преподавании большинства предметов на английском языке должен быть указан в описании образовательной программы при поступлении.
Если нардепы согласуют вышеупомянутый документ во втором чтении, экзамен по английскому языку станет обязательным для поступления в магистратуру для бакалавров.Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Ранее вузы в нашем государстве также могли принимать решение о преподавании всех дисциплин на английском языке, но при условии, что все студенты, изучавшие соответствующие дисциплины, владеют этим языком.
Смотрите также Английский язык станет обязательным для изучения в детсадах
Английский станет одним из языков международного общения в Украине
- Нардепы поддержали в основу законопроект о применении английского языка в Украине.
- В случае принятия документа в целом английский станет одним из языков международного общения.
- Законопроект также предусматривает обязательное знание и применение английского на определенных должностях, в том числе на госслужбе.
- Отметим, что норму о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском изъяли.