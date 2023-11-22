Проект закона предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

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Рада приняла Закон о применении английского языка в Украине

Закон также определяет категории должностей, кандидаты на занятие которых должны знать английский язык.

Также нормирует особенности применения английского языка в работе:

  • органов государственной власти;
  • органов местного самоуправления;
  • подразделений экстренной помощи населению;
  • при пересечении государственной границы;
  • в сфере образования, транспорта, здравоохранения.

Нардеп также уточнил, что норму о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском изъяли из документа во время заседания Комитета.

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В Украине запустят всеобъемлющую программу по изучению английского

  • Правительство планирует запустить в Украине всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка.
  • К ней смогут приобщиться все – независимо от финансового положения или места жительства.
  • Программа будет содержать индивидуальный подход и открытый доступ к образовательным ресурсам.
  • Премьер Денис Шмигаль убежден, что украинцы, владеющие английским языком, уже могут получать преимущества на рынке труда.