Проект закона предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине.
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Рада приняла Закон о применении английского языка в Украине
Закон также определяет категории должностей, кандидаты на занятие которых должны знать английский язык.
Также нормирует особенности применения английского языка в работе:
- органов государственной власти;
- органов местного самоуправления;
- подразделений экстренной помощи населению;
- при пересечении государственной границы;
- в сфере образования, транспорта, здравоохранения.
Нардеп также уточнил, что норму о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском изъяли из документа во время заседания Комитета.
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В Украине запустят всеобъемлющую программу по изучению английского
- Правительство планирует запустить в Украине всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка.
- К ней смогут приобщиться все – независимо от финансового положения или места жительства.
- Программа будет содержать индивидуальный подход и открытый доступ к образовательным ресурсам.
- Премьер Денис Шмигаль убежден, что украинцы, владеющие английским языком, уже могут получать преимущества на рынке труда.