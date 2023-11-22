Проєкт закону передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

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Рада ухвалила Закон про застосування англійської мови в Україні

Цей Закон також визначає категорії посад, кандидати на зайняття яких повинні знати англійську мову.

Також унормовує особливості застосування англійської мови у роботі:

  • органів державної влади;
  • органів місцевого самоврядування;
  • підрозділів екстреної допомоги населенню;
  • під час перетину державного кордону;
  • у сферах освіти, транспорту, охорони здоров'я.

Нардеп також уточнив, що норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською вилучили з документа під час засідання Комітету.

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В Україні запустять всеосяжну програму з вивчення англійської

  • Уряд планує запустити в Україні всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови.
  • До неї зможуть долучитися усі – незалежно від фінансового стану чи місця проживання.
  • Програма міститиме індивідуальний підхід та відкритий доступ до освітніх ресурсів.
  • Прем'єр Денис Шмигаль переконаний, що українці, які володіють англійською мовою, вже можуть отримувати переваги на ринку праці.