Проєкт закону передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

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Рада ухвалила Закон про застосування англійської мови в Україні

Цей Закон також визначає категорії посад, кандидати на зайняття яких повинні знати англійську мову.

Також унормовує особливості застосування англійської мови у роботі:

органів державної влади;

органів місцевого самоврядування;

підрозділів екстреної допомоги населенню;

під час перетину державного кордону;

у сферах освіти, транспорту, охорони здоров'я.

Нардеп також уточнив, що норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською вилучили з документа під час засідання Комітету.

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