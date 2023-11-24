Мета документа – розширення застосування англійської мови у суспільному житті та створення умов для її опанування українцями. До слова, у разі ухвалення законопроєкту в другому читанні англійська мова стане однією з мов міжнародного спілкування в Україні.

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Більшість дисциплін у вишах зможуть викладати англійською

Так, законопроєкт передбачає, що пункт про викладання більшості предметів англійською мовою має бути вказаний в описі освітньої програми під час вступу.

Якщо нардепи погодять вищезгаданий документ у другому читанні, то іспит з англійської мови стане обов'язковим для вступу у магістратуру для бакалаврів.

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Раніше виші у нашій державі також могли ухвалювати рішення про викладання всіх дисциплін англійською мовою, але за умови що всі студенти, які вивчали відповідні дисципліни, володіють цією мовою.

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Англійська стане однією з мов міжнародного спілкування в Україні