Зміни у разі ухвалення документа в цілому очікують і на дошкільнят. Вони обов'язково вивчатимуть англійську мову ще у садку.

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Дошкільнята обов'язково вивчатимуть англійську в садку

Такі зміни передбачені ухваленим за основу законопроєктом. Документ, зокрема, пропонує закріпити поняття використання та вивчення англійської мови дитсадках.

Так, у разі ухвалення Закону про застосування англійської мови в Україні, дитячі садки мають забезпечити обов'язкове вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку.

Водночас для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку мають забезпечити використання англійської в освітньому процесі.

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Англійська стане однією з мов міжнародного спілкування в Україні

  • Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про застосування англійської мови в Україні.

  • Англійська мова стане однією з мов міжнародного спілкування у нашій державі.

  • Цей проєкт закону також визначає категорії посад, кандидати на зайняття яких повинні знати англійську мову.

  • Вона також стане обов'язковою для представників окремих професій.
  • До слова, норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською вилучили з документа під час засідання Комітету.