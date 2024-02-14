На каких специальностях сохранят госзаказ

В Украине в 2024 году реформируют систему финансирования высшего образования. Количество специальностей, на которых будет действовать 100% покрытие стоимости обучения, изменят.

Об этих изменениях рассказали чиновники Минобразования во время заседания Союза ректоров вузов. Для части специальностей государственный заказ все же сохранят.

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На каких специальностях будет действовать госзаказ

Так, государственный заказ сохранят для специальностей, в которых нуждается общество: то есть такие сектора как безопасность и оборона, государственный сектор, медицина, искусство, педагогика.

Сохранят госзаказ и для специальностей с особой поддержкой государства.

Другие специальности будут иметь минимальное количество бюджетных мест.

Госзаказ не предусмотрели для заочной формы обучения.

В соответствии с законодательством также предусмотрят право государственного заказчика и обязанность студента на контрактную отработку по распределению после окончания вуза.

Контракт по трудоустройству надо будет подписать после половины срока обучения.

После контрактирования стипендия студента повысится и будет равна размеру минимальной зарплаты.

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Другие абитуриенты смогут претендовать на гранты

Другие абитуриенты также смогут получить государственную поддержку – но грантовую. Размер гранта будет зависеть от результатов НМТ.

Размер гранта на обучение в вузах будет колебаться от 15 до 50 тысяч гривен.

Грантовая система оплаты обучения в вузах должна заработать с сентября 2024 года.

Изменения будут касаться поступающих, которые будут участвовать в нынешней вступительной кампании.

В Минобразования надеются, что грантовая система даст возможность большинству количества поступающих получить государственную поддержку.