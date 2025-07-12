Всемирный банк дает Украине 30 миллионов долларов на реформы в дошкольном образовании

Международное сообщество для поддержки дошкольного образования в Украине создало Глобальный альянс. В него вошли более 20 партнеров нашего государства.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Первоначальный взнос на сумму 30 миллионов долларов уже сделал Всемирный банк.

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Сколько миллионов получит Украина на реформы в дошкольном образовании?

Средства направят на:

расширение инклюзивного доступа к дошкольному образованию;

улучшение практик преподавания и условий обучения;

укрепление институционального и местного потенциала управления системой дошкольного образования.

Альянс образовали в рамках новой инициативы First Steps Forward, которую запустило МОН. Это первая общегосударственная инициатива, имеющая приоритетом дошкольного образования и привлекает партнеров для комплексной трансформации отрасли и увеличения инвестиций.

Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что в течение последних месяцев в Украине приняли новый закон о дошкольном образовании, разработали нормативную базу, которая существенно трансформирует систему.

С начала полномасштабного вторжения система дошкольного образования в Украине понесла значительные потери. Более 320 тысяч детей – а это более 20% – не имеют доступа к очному обучению, а охват дошкольным образованием уменьшился на 25% с 2021 года. Многие детсады разрушены или повреждены, а сама система нуждается в модернизации,

– сообщил заместитель главы МОН Евгений Кудрявец.

Для преодоления этих вызовов МОН вместе с международными партнерами разработало Стратегию раннего дошкольного образования.

В МОН отмечают, что одна из общих целей – до 2030 года обеспечить охват дошкольным образованием не менее 45 – 50% детей в возрасте до 3 лет и 96% детей в возрасте от 3 до 6 лет качественными услугами раннего развития.