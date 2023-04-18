Места для регистрации выпускников на национальный мультипредметный тест в Польше и Германии заканчиваются. Так что абитуриентам в этих странах советуют не медлить с регистрацией.

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И заметила, что мест в этих странах для сдачи НМТ уже почти нет.

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В Польше и Германии оканчиваются места на НМТ

Вакуленко еще раз призвала будущих участников тестирования поторопиться с регистрацией.

Если говорить о Германии и Польше, то у нас почти нет мест в этих странах, потому что очень много участников зарегистрировались в первые недели.

– уточнила она.

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И напомнила, что места для проведения теста ограничены. Их предоставляют зарубежные партнеры. В отдельных городах эти места уже иссякли.

К слову, регистрация на НМТ-2023 началась 3 апреля и продлится до 3 мая. На тестирование уже зарегистрировалось около 100 тысяч участников. При этом за границей – 16 тысяч.

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