Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И заметила, что мест в этих странах для сдачи НМТ уже почти нет.
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В Польше и Германии оканчиваются места на НМТ
Вакуленко еще раз призвала будущих участников тестирования поторопиться с регистрацией.
Если говорить о Германии и Польше, то у нас почти нет мест в этих странах, потому что очень много участников зарегистрировались в первые недели.
– уточнила она.
И напомнила, что места для проведения теста ограничены. Их предоставляют зарубежные партнеры. В отдельных городах эти места уже иссякли.
К слову, регистрация на НМТ-2023 началась 3 апреля и продлится до 3 мая. На тестирование уже зарегистрировалось около 100 тысяч участников. При этом за границей – 16 тысяч.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.