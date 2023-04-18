Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І зауважила, що місць у згаданих країнах для складання НМТ вже майже немає.
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У Польщі та Німеччині закінчуються місця на НМТ
Вакуленко вкотре закликала майбутніх учасників тестування поквапитись з реєстрацією.
Якщо говорити про Німеччину і Польщу, то у нас вже майже немає місць в цих країнах, тому що дуже багато учасників зареєструвались у перші тижні
– уточнила вона.
І нагадала, що місця для проведення тесту обмежені. Їх надають закордонні партнери. В окремих містах ці місця вже вичерпалися.
До слова, реєстрація на НМТ-2023 розпочалася 3 квітня і триватиме до 3 травня. На тестування вже зареєструвалося майже 100 тисяч учасників. При цьому за кордоном – 16 тисяч.
До теми Тут усе про тестування: УЦОЯО створив путівник для учасників НМТ-2023
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.