У путівнику можна знайти усю необхідну інформацію про тестування та реєстрацію на НМТ у 2023 році. Документ також можна скачати на свій смартфон.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
УЦОЯО створив путівник для учасників НМТ-2023
В УЦОЯО пояснюють, що "Путівник учасника НМТ" дасть відповідь на будь-яке запитання, що може виникнути до, під час або після тестування.
У ньому зібрано всю потрібну інформацію, яка для зручності так і згрупована – за форматом "запитання – відповіді". Для того, щоб полегшити пошук потрібної сторінки на сайті, текст у путівнику залінкований. А для поціновувачів різноманітних гаджетів є QR-коди. Тож ви легко зорієнтуєтеся в часі та інформаційному просторі,
– повідомили в УЦОЯО.
Так, путівник містить відповіді, зокрема, на такі питання:
- чи можуть випускнику відмовити у реєстрації на НМТ-2023;
- що варто знати про проходження НМТ за кордоном;
- як і коли можна отримати результати тестування;
- як діяти, якщо не змогли взяти участь у НМТ;
- про що подбати напередодні тестування;
- чи можна змінити інформацію.
Путівник для учасників НМТ-2023: фото
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.