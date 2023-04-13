У путівнику можна знайти усю необхідну інформацію про тестування та реєстрацію на НМТ у 2023 році. Документ також можна скачати на свій смартфон.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

УЦОЯО створив путівник для учасників НМТ-2023

В УЦОЯО пояснюють, що "Путівник учасника НМТ" дасть відповідь на будь-яке запитання, що може виникнути до, під час або після тестування.

У ньому зібрано всю потрібну інформацію, яка для зручності так і згрупована – за форматом "запитання – відповіді". Для того, щоб полегшити пошук потрібної сторінки на сайті, текст у путівнику залінкований. А для поціновувачів різноманітних гаджетів є QR-коди. Тож ви легко зорієнтуєтеся в часі та інформаційному просторі,

– повідомили в УЦОЯО.

Так, путівник містить відповіді, зокрема, на такі питання:

чи можуть випускнику відмовити у реєстрації на НМТ-2023;

що варто знати про проходження НМТ за кордоном;

як і коли можна отримати результати тестування;

як діяти, якщо не змогли взяти участь у НМТ;

про що подбати напередодні тестування;

чи можна змінити інформацію.

Завантажити путівник також у форматі PDF.

Путівник для учасників НМТ-2023: фото

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Вступна кампанія – 2023: коротко