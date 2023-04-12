Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила деталі.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
НМТ може містити завдання профільного рівня
Блок НМТ з математики може містити завдання профільного рівня, адже результати тесту використовуватимуть для вступу до вишів, уточнила Вакуленко. При цьому зауважила, що ці завдання не будуть невідповідними шкільній програмі.
Завдання такі можуть бути. Водночас, якщо ви відкриєте демонстраційний варіант тесту, минулорічні варіанти тестів, то побачите, що з рівнем стандарту ви зможете набирати дуже і дуже високі тестові бали. Можливо, одне завдання не виконаєте, але всі інші завдання ви точно зможете виконати,
– заявила директорка УЦОЯО.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.