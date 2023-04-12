Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила детали.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

НМТ может содержать задачи профильного уровня

Блок НМТ по математике может содержать задачи профильного уровня, ведь результаты теста будут использовать для поступления в вузы, уточнила Вакуленко. При этом отметила, что эти задачи не будут несоответствующими школьной программе.

Задачи такие могут быть. В то же время, если вы откроете демонстрационный вариант теста, прошлогодние варианты тестов, то увидите, что с уровнем стандарта вы сможете набирать очень и очень высокие тестовые баллы. Возможно, одно задание не выполните, но все остальные задачи вы точно сможете выполнить,

– заявила директор УЦОКО.

Читайте Без паники: советы, которые помогут быстро подготовиться к НМТ

Вступительная кампания – 2023: кратко