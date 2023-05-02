Заканчивается регистрация на НМТ-2023: что должны знать выпускники

2 мая 2023, 11:44
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Источник:

УЦОКО

Заканчивается регистрация на национальный мультипредметный тест в 2023 году. Выпускники могут предоставить свои данные только до 3 мая.

Стартовала регистрация, к слову, 3 апреля. Сейчас в УЦОКО советуют потенциальным участникам тестирования не медлить.

Читайте Как узнать, состоялась ли регистрация на НМТ-2023 успешно

Заканчивается регистрация на НМТ-2023

Чтобы зарегистрироваться, выпускники должны на вебсайте УЦОКО создать персональный кабинет. При этом:

  • выбрать один предмет из дополнительного блока и населенный пункт в Украине или за границей, где будут сдавать НМТ;
  • скачать сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;
  • отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр.

Если вы не предоставите копии документов, вам сообщат о необходимости исправить недостатки. Исправить их вы должны до 7 мая. В противном случае вас не зарегистрируют на тестирование.

До 7 мая также можно изменить выбранный предмет и населенный пункт или указать, что хотите сдавать НМТ во время дополнительной сессии.

Важно О вступлении придется забыть: какие ошибки не следует делать участникам НМТ-2023

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • У МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 продлится до 3 мая.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин