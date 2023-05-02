Заканчивается регистрация на НМТ-2023: что должны знать выпускники

Заканчивается регистрация на национальный мультипредметный тест в 2023 году. Выпускники могут предоставить свои данные только до 3 мая.

Стартовала регистрация, к слову, 3 апреля. Сейчас в УЦОКО советуют потенциальным участникам тестирования не медлить.

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Заканчивается регистрация на НМТ-2023

Чтобы зарегистрироваться, выпускники должны на вебсайте УЦОКО создать персональный кабинет. При этом:

выбрать один предмет из дополнительного блока и населенный пункт в Украине или за границей, где будут сдавать НМТ;

скачать сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;

отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр.

Важно! Если поступающий не нажмет на кнопку "Отправить на обработку", региональный центр не сможет обработать информацию. Так что регистрация не состоится.

Если вы не предоставите копии документов, вам сообщат о необходимости исправить недостатки. Исправить их вы должны до 7 мая. В противном случае вас не зарегистрируют на тестирование.

До 7 мая также можно изменить выбранный предмет и населенный пункт или указать, что хотите сдавать НМТ во время дополнительной сессии.

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Вступительная кампания – 2023: кратко