Скриншот Действия: можно ли считать документом для регистрации на НМТ-2026

В Украине с 5 марта официально начался основной период регистрации на НМТ 2026 года. Для успешной регистрации будущий участник должен иметь необходимые документы.

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара по подготовке к тестированию на канале УЦОКО рассказала, что будущие участники тестирования для успешной регистрации должны иметь определенный набор документов. Регистрацию можно пройти и с помощью Дия-шеринга.

Можно ли регистрироваться со скриншотом из Дії?

По словам специалиста, через Дію регистрироваться гораздо проще, ведь не надо присылать фотокопии документов. Если вы уже верифицированы в системе, то регистрация довольно быстрая. Однако, УЦОКО не работает со скриншотами из Дії и не может по ним зарегистрировать.

Нам не нужно вместо документа об образовании присылать скриншот с Дії документа об образовании. Если вы регистрируетесь с Дией, то вы должны согласиться с тем, чтобы мы автоматически получили ваши документы,

– говорит Татьяна Вакуленчук.

Она отметила, что если же вы регистрируетесь с введением всех материалов вручную, то вы должны предоставить те документы, о которых запрашивается. По словам директора УЦОКО, скриншот из Дії не является документом. Он не может быть верифицирован и валидизирован. QR-код с Дії также отправлять не стоит, ведь это тоже не документ.

Можно ли регистрироваться на НМТ-2026 с загранпаспортом?