Выпускники обязательно должны иметь этот документ на регистрацию на НМТ-2026
- Для регистрации на НМТ-2026 регистрации на НМТ-2026 выпускники должны иметь электронные фото, документы о личности и справку из школы.
- Участники, которые закончили школу за рубежом, должны предоставить нотариально заверенный перевод справки с места учебы.
5 марта начинается регистрация на национальный мультитест в 2025 году. В этом году выпускники должны иметь все необходимые документы, чтобы стать участниками тестирования.
в 2026 году для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, также потребуют справку из учебного заведения. Детали рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.
Какие документы нужны для регистрации на НМТ-2026?
Будущие участники НМТ должны иметь электронные фото- или сканкопии, паспорт, идентификационный код и вышеупомянутую справку с информацией об образовании.
Также позаботиться о копии справки с места учебы, которая подтверждает завершение школы. Для документа есть образец: на нем должен быть штамп школы и подпись директора. Без справки стать участником НМТ невозможно.
В справке должно быть указано: "Он (она) в 2026 году завершает получение полного общего среднего образования в (название учебного заведения)",
– отмечают в УЦОКО.
Справки с другими фразами или без подписи главы школы не будут принимать. Также должны быть указаны номер, дата ее выдачи.
Если будущий участник НМТ находится за рубежом, он должен загрузить нотариально заверенный перевод справки с места учебы.
К слову Украинский центр оценивания качества образования уточнил список всех стран, с которыми уже удалось договориться о проведении НМТ. Сейчас таких 31.
Выпускники школ прошлых лет для регистрации должны предоставить документ о:
полном общем среднем образовании;
образовательно-квалификационном уровне младшего специалиста;
полученной степени в колледже;
полученной степени в вузе.
При регистрации можно добавить выписку из Реестра документов об образовании ЕГЭБО как альтернативу. Поступающие, которые закончили школу за рубежом, должны предоставить копию такого документа. Если он на иностранном языке – добавить нотариально заверенный перевод.
Если участник регистрирует кабинет с помощью Дии, добавлять документы о личности и среднем образовании не надо. Они загрузятся автоматически.
УЦОКО советует сохранить документы в электронном виде.
Интересно! В 2025 году на НМТ зарегистрировались более 317 тысяч участников. Из них четверть (25,4%) составляли выпускники школ прошлых лет.
Как будет происходить НМТ-2026?
в 2026 году участники НМТ будут сдавать 4 предмета. Обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Тестирование будет в течение одного дня в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты НМТ в 2026 году вносить не будут.