В каких странах больше всего топовых вузов мира: рейтинг лучших
Источник:Слово и Дело
Рейтинг лучших вузов мира составляет британское агентство Times Higher Education. В этом году в список попало рекордное количество украинских ЗВО – 32.
Тем не менее, украинские вузы не попали в первую двадцатку или даже сотню лучших. Всего в списке – 1591 университет из 112 стран мира.
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Какие страны могут похвастаться лучшими вузами мира
При оценке лучшего вуза учитывают:
- научно-исследовательскую работу ЗВО;
- качество образования;
- цитируемость;
- интернационализации и инновации.
Какие страны доминируют в рейтинге ста лучших вузов
В США расположены 36 вузов из ста лучших ЗВО мира.
Лучшие, в частности, такие ЗВО:
- Стэнфордский университет (2 место);
- Массачусетский технологический университет(3);
- Гарвардский университет (4);
- Принстонский университет (6);
- Калифорнийский технологический институт (7);
- Калифорнийский университет Беркли (9);
- Йельский университет (10);
- Университет Чикаго (13);
- Университет Джонса Хопкинса (15);
- Пенсильванский университет (16);
- Колумбийский университет (17);
- Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (18);
- Корнеллский университет (20).
Великобритания собрала на своей территории 12 лучших вузов из первой сотни рейтинга. В первой двадцатке – 3 британских ЗВО, но один из них – Оксфордский – семь лет подряд возглавляет рейтинг. Кембриджский университет занял 5-е место в рейтинге, Имперский колледж Лондона – 8.
Еще два вуза из первой двадцатки расположены в Китай. Это университет Циньхуа – 12 место – и Пекинский университет – 14. Всего в сотню лучших рейтингов рейтинга попали 7 китайских вузов.