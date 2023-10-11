Тем не менее, украинские вузы не попали в первую двадцатку или даже сотню лучших. Всего в списке – 1591 университет из 112 стран мира.

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Какие страны могут похвастаться лучшими вузами мира

При оценке лучшего вуза учитывают:

  • научно-исследовательскую работу ЗВО;
  • качество образования;
  • цитируемость;
  • интернационализации и инновации.

Какие страны доминируют в рейтинге ста лучших вузов

В США расположены 36 вузов из ста лучших ЗВО мира.

Лучшие, в частности, такие ЗВО:

  • Стэнфордский университет (2 место);
  • Массачусетский технологический университет(3);
  • Гарвардский университет (4);
  • Принстонский университет (6);
  • Калифорнийский технологический институт (7);
  • Калифорнийский университет Беркли (9);
  • Йельский университет (10);
  • Университет Чикаго (13);
  • Университет Джонса Хопкинса (15);
  • Пенсильванский университет (16);
  • Колумбийский университет (17);
  • Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (18);
  • Корнеллский университет (20).

Великобритания собрала на своей территории 12 лучших вузов из первой сотни рейтинга. В первой двадцатке – 3 британских ЗВО, но один из них – Оксфордский – семь лет подряд возглавляет рейтинг. Кембриджский университет занял 5-е место в рейтинге, Имперский колледж Лондона – 8.

Еще два вуза из первой двадцатки расположены в Китай. Это университет Циньхуа – 12 место – и Пекинский университет – 14. Всего в сотню лучших рейтингов рейтинга попали 7 китайских вузов.


Рейтинг лучших университетов мира / Слово и Дело