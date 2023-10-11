Тем не менее, украинские вузы не попали в первую двадцатку или даже сотню лучших. Всего в списке – 1591 университет из 112 стран мира.

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Какие страны могут похвастаться лучшими вузами мира

При оценке лучшего вуза учитывают:

научно-исследовательскую работу ЗВО;

качество образования;

цитируемость;

интернационализации и инновации.

Какие страны доминируют в рейтинге ста лучших вузов