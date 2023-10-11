Все ж українські виші не потрапили у першу двадцятку чи навіть сотню найкращих. Загалом у списку – 1591 університет зі 112 країн світу.

Дивіться також 11 українських вишів потрапили до одного з найвпливовіших глобальних рейтингів ЗВО

Які країни можуть похизуватися найкращими вишами світу

Під час оцінювання найкращого вишу враховують:

  • науково-дослідну роботу ЗВО;
  • якість освіти;
  • цитованість;
  • інтернаціоналізацію та інновації.

Які країни домінують у рейтингу ста найкращих вишів

У США розташовані 36 вишів зі ста найкращих ЗВО світу.

Найкращими, зокрема, є такі ЗВО:

  • Стенфордський університет (2 місце);
  • Массачусетський технологічний університет (3);
  • Гарвардський університет (4);
  • Прінстонський університет (6);
  • Каліфорнійський технологічний інститут (7);
  • Каліфорнійський університет Берклі (9);
  • Єльський університет (10);
  • Університет Чикаго (13);
  • Університет Джонса Гопкінса (15);
  • Пенсільванський університет (16);
  • Колумбійський університет (17);
  • Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі (18);
  • Корнеллський університет (20).

Велика Британія зібрала на своїй території 12 найкращих вишів із першої сотні рейтингу. У першій двадцятці – 3 британські ЗВО, але один з них – Оксфордський – сім років поспіль очолює рейтинг. Кембриджський університет посів 5 місце у рейтингу, Імперський коледж Лондона – 8.

Ще два виші з першої двадцятки розташовані у Китаї. Це університет Ціньхуа – 12 місце – та Пекінський університет – 14. Загалом у сотню найкращих ЗВО рейтингу потрапили 7 китайських вишів.


Рейтинг найкращих університетів світу / Слово і Діло