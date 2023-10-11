Все ж українські виші не потрапили у першу двадцятку чи навіть сотню найкращих. Загалом у списку – 1591 університет зі 112 країн світу.
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Які країни можуть похизуватися найкращими вишами світу
Під час оцінювання найкращого вишу враховують:
- науково-дослідну роботу ЗВО;
- якість освіти;
- цитованість;
- інтернаціоналізацію та інновації.
Які країни домінують у рейтингу ста найкращих вишів
У США розташовані 36 вишів зі ста найкращих ЗВО світу.
Найкращими, зокрема, є такі ЗВО:
- Стенфордський університет (2 місце);
- Массачусетський технологічний університет (3);
- Гарвардський університет (4);
- Прінстонський університет (6);
- Каліфорнійський технологічний інститут (7);
- Каліфорнійський університет Берклі (9);
- Єльський університет (10);
- Університет Чикаго (13);
- Університет Джонса Гопкінса (15);
- Пенсільванський університет (16);
- Колумбійський університет (17);
- Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі (18);
- Корнеллський університет (20).
Велика Британія зібрала на своїй території 12 найкращих вишів із першої сотні рейтингу. У першій двадцятці – 3 британські ЗВО, але один з них – Оксфордський – сім років поспіль очолює рейтинг. Кембриджський університет посів 5 місце у рейтингу, Імперський коледж Лондона – 8.
Ще два виші з першої двадцятки розташовані у Китаї. Це університет Ціньхуа – 12 місце – та Пекінський університет – 14. Загалом у сотню найкращих ЗВО рейтингу потрапили 7 китайських вишів.
Рейтинг найкращих університетів світу / Слово і Діло