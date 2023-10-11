Все ж українські виші не потрапили у першу двадцятку чи навіть сотню найкращих. Загалом у списку – 1591 університет зі 112 країн світу.

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Які країни можуть похизуватися найкращими вишами світу

Під час оцінювання найкращого вишу враховують:

науково-дослідну роботу ЗВО;

якість освіти;

цитованість;

інтернаціоналізацію та інновації.

Які країни домінують у рейтингу ста найкращих вишів