Особливістю цього рейтингу є те, що він єдиний виокремлює стабільність університетів. А також – можливість працевлаштування студентів після закінчення навчання.

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11 університетів України потрапили до QS World University Rankings 2024

У 2023 році в оцінюванні ЗВО з'явилися три нові показники:

сталість;

результати працевлаштування;

міжнародна дослідницька мережа.

Цей рейтинг оцінює репутацію вишів, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення до студентів на ринку праці та кількість іноземних викладачів та студентів.

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До першої 1500 рейтингу увійшли такі українські університети:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкращі 681 – 690 рейтингу);

Харківський національний університет імені Каразіна (найкращі 691 – 700 рейтингу);

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (найкращі 731 – 740 рейтингу);

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (найкращі 901 – 950 рейтингу);

НУ "Львівська політехніка" (найкращі 951 – 1000 рейтингу);

Сумський державний університет (найкращі 951 – 1000 рейтингу);

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) (найкращі 1001 – 1200 рейтингу);

Одеський національний університет імені Мечникова (найкращі 1001 – 1200 рейтингу);

Львівський національний університет імені Івана Франка (найкращі 1201 – 1400 рейтингу);

Харківський національний університет радіоелектроніки (найкращі 1201 – 1400 рейтингу);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (найкращі 1201 – 1400 рейтингу);