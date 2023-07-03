Особливістю цього рейтингу є те, що він єдиний виокремлює стабільність університетів. А також – можливість працевлаштування студентів після закінчення навчання.

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11 університетів України потрапили до QS World University Rankings 2024

У 2023 році в оцінюванні ЗВО з'явилися три нові показники:

  • сталість;
  • результати працевлаштування;
  • міжнародна дослідницька мережа.

Цей рейтинг оцінює репутацію вишів, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення до студентів на ринку праці та кількість іноземних викладачів та студентів.

До першої 1500 рейтингу увійшли такі українські університети:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкращі 681 – 690 рейтингу);
  • Харківський національний університет імені Каразіна (найкращі 691 – 700 рейтингу);
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (найкращі 731 – 740 рейтингу);
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (найкращі 901 – 950 рейтингу);
  • НУ "Львівська політехніка" (найкращі 951 – 1000 рейтингу);
  • Сумський державний університет (найкращі 951 – 1000 рейтингу);
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) (найкращі 1001 – 1200 рейтингу);
  • Одеський національний університет імені Мечникова (найкращі 1001 – 1200 рейтингу);
  • Львівський національний університет імені Івана Франка (найкращі 1201 – 1400 рейтингу);
  • Харківський національний університет радіоелектроніки (найкращі 1201 – 1400 рейтингу);
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України (найкращі 1201 – 1400 рейтингу);

Що відомо про QS World University Rankings

  • Це один із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів.
  • У цьогорічному топі представлені 1500 закладів у 104 містах.
  • Щоб їх відібрати, проаналізували 17,5 мільйонів наукових робіт, опитали понад 240 тисяч викладачів і роботодавців.

Джерело: МОН