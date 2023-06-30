Також рейтинг містить тематичні підрейтинги: "Найкращі класичні університети", "Найкращі технічні виші", "Найкращі аграрні виші", "Найкращі педагогічні виші", "Найкращі медичні виші", "Найкращі мистецькі виші", "Найкращі приватні виші". Окрім того, охоплює підрейтинги: "Найкращі київські виші", "Найкращі виші регіонів України" і "Найкращі виші областей".
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Оприлюднили консолідований рейтинг вишів України 2023
Для складання Консолідованого рейтингу вишів використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", Scopus та Бал НМТ на контракт. Тож цей рейтинг підсумовує загальні рейтингові місця закладів освіти за версією вищезгаданих трьох.
"Срібло" отримав Львівський національний університет імені Івана Франка.
Третє і четверте місця рейтингу поділили Національний університет "Львівська політехніка" і Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського". Вони також є найкращими технічними університетами країни.
П'яте місце посів Харківський національний університет імені Каразіна.
Найкращим педагогічним вишем визнали Тернопільський національний педагогічний університет імені Гнатюка.
Найкращим медичним ЗВО України – Національний медичний університет імені Богомольця.
Лідером з-посеред мистецьких закладів України визначили Київський національний університет культури і мистецтв.
Серед приватних закладів вищої освіти найкращі показники цьогоріч продемонструвала Київська школа економіки.
Загалом у 20 найкращих вишів Консолідованого рейтингу представлені університети з дванадцяти міст України: Києва, Львова, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська, Одеси, Ужгорода, Дніпра, Луцька, Тернополя, Вінниці та Сум.