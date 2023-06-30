Також рейтинг містить тематичні підрейтинги: "Найкращі класичні університети", "Найкращі технічні виші", "Найкращі аграрні виші", "Найкращі педагогічні виші", "Найкращі медичні виші", "Найкращі мистецькі виші", "Найкращі приватні виші". Окрім того, охоплює підрейтинги: "Найкращі київські виші", "Найкращі виші регіонів України" і "Найкращі виші областей".

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Оприлюднили консолідований рейтинг вишів України 2023

Для складання Консолідованого рейтингу вишів використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", Scopus та Бал НМТ на контракт. Тож цей рейтинг підсумовує загальні рейтингові місця закладів освіти за версією вищезгаданих трьох.

На першій сходинці – Київський національний університет імені Шевченка. Він лідирує сьомий рік поспіль. Цей виш є лідером і у підрейтингу класичних університетів країни.

"Срібло" отримав Львівський національний університет імені Івана Франка.

Третє і четверте місця рейтингу поділили Національний університет "Львівська політехніка" і Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського". Вони також є найкращими технічними університетами країни.

П'яте місце посів Харківський національний університет імені Каразіна.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах. Перелік найкращих аграрних університетів цьогоріч очолив Національний університет біоресурсів і природокористування.

Найкращим педагогічним вишем визнали Тернопільський національний педагогічний університет імені Гнатюка.

Найкращим медичним ЗВО України – Національний медичний університет імені Богомольця.

Лідером з-посеред мистецьких закладів України визначили Київський національний університет культури і мистецтв.

Серед приватних закладів вищої освіти найкращі показники цьогоріч продемонструвала Київська школа економіки.

Загалом у 20 найкращих вишів Консолідованого рейтингу представлені університети з дванадцяти міст України: Києва, Львова, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська, Одеси, Ужгорода, Дніпра, Луцька, Тернополя, Вінниці та Сум.