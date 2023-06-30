Также рейтинг содержит тематические подрейтинги: "Лучшие классические университеты", "Лучшие технические вузы", "Лучшие аграрные вузы", "Лучшие педагогические вузы", "Лучшие медицинские вузы", "Лучшие вузы", "Лучшие частные вузы". Кроме того, охватывает подрейтинги: "Лучшие киевские вузы", "Лучшие вузы регионов Украины" и "Лучшие вузы областей".
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Обнародовали консолидированный рейтинг вузов Украины 2023
Для составления Консолидированного рейтинга вузов использовали известные рейтинги университетов страны: Топ-200 Украина, Scopus и Бал НМТ на контракт. Поэтому этот рейтинг суммирует общие рейтинговые места учебных заведений по версии вышеупомянутых трех.
"Серебро" получил Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Третье и четвертое место рейтинга поделили Национальный университет "Львовская политехника" и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского". Они также лучшие технические университеты страны.
Пятое место занял Харьковский национальный университет имени Каразина.
Лучшим педагогическим вузом был признан Тернопольский национальный педагогический университет имени Гнатюка.
Лучшим медицинским ЗВО Украины – Национальный медицинский университет имени Богомольца.
Лидером среди художественных заведений Украины определили Киевский национальный университет культуры и искусств.
Среди частных учреждений высшего образования лучшие показатели продемонстрировала Киевская школа экономики.
В общей сложности в 20 лучших вузов Консолидированного рейтинга представлены университеты из двенадцати городов Украины: Киева, Львова, Харькова, Черновцов, Ивано-Франковска, Одессы, Ужгорода, Днепра, Луцка, Тернополя, Винницы и Сум.