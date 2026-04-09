Лучший университет Украины 2026: неожиданный лидер рейтинга SCImago
В Украине определили лучший университет 2026 года по международному рейтингу SCImago Institutions Rankings. Лидером стал довольно неожиданный вуз, а в список вошли еще десятки высших учебных заведений.
Криворожский государственный педагогический университет возглавил рейтинг украинских высших учебных заведений по версии SCImago Institutions Rankings 2026. Всего в перечень в этом году попали 75 украинских университетов.
Топ-10 университетов Украины по версии SCImago
В десятку лучших украинских вузов в 2026 году вошли как классические университеты, так и технические и профильные учебные заведения.
Первое место занял Криворожский государственный педагогический университет. Далее в списке расположились НТУ "Днепровская политехника" и Национальный университет "Львовская политехника".
Также в топ-10 вошли:
- Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
- Сумской государственный университет
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- НУ "Киевский авиационный институт"
- Государственный университет "Житомирская политехника"
- КНУ имени Тараса Шевченко
- Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП)
Как формируют рейтинг SCImago IR?
Рейтинг SCImago Institutions Rankings составляется с 2009 года. Он оценивает научные учреждения по комплексному индикатору, который учитывает несколько ключевых параметров.
В частности, во внимание берут цитируемость научных публикаций, влияние исследований на международное научное сообщество и уровень инновационной деятельности. Все показатели разделяют по секторам, среди которых – высшее образование, правительственные учреждения и сфера здравоохранения.
Зарплаты более 1,5 миллиона: в Украине обнародовали зарплаты ректоров топ-вузов
Владимир Бугров, ректор КНУ имени Шевченко, задекларировал самую большую зарплату среди ректоров украинских университетов в 2025 году – 1 миллион 567 тысяч гривен.
Семь ректоров из двадцати получили более 1 миллиона гривен, включая Вадима Ткачука и Татьяну Кагановскую, которые заняли второе и третье места соответственно.