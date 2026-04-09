Лучший университет Украины 2026: неожиданный лидер рейтинга SCImago

В Украине определили лучший университет 2026 года по международному рейтингу SCImago Institutions Rankings. Лидером стал довольно неожиданный вуз, а в список вошли еще десятки высших учебных заведений.

Криворожский государственный педагогический университет возглавил рейтинг украинских высших учебных заведений по версии SCImago Institutions Rankings 2026. Всего в перечень в этом году попали 75 украинских университетов.

Топ-10 университетов Украины по версии SCImago

В десятку лучших украинских вузов в 2026 году вошли как классические университеты, так и технические и профильные учебные заведения.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Первое место занял Криворожский государственный педагогический университет. Далее в списке расположились НТУ "Днепровская политехника" и Национальный университет "Львовская политехника".

Также в топ-10 вошли:

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко

Сумской государственный университет

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

НУ "Киевский авиационный институт"

Государственный университет "Житомирская политехника"

КНУ имени Тараса Шевченко

Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП)

Как формируют рейтинг SCImago IR?

Рейтинг SCImago Institutions Rankings составляется с 2009 года. Он оценивает научные учреждения по комплексному индикатору, который учитывает несколько ключевых параметров.

В частности, во внимание берут цитируемость научных публикаций, влияние исследований на международное научное сообщество и уровень инновационной деятельности. Все показатели разделяют по секторам, среди которых – высшее образование, правительственные учреждения и сфера здравоохранения.

